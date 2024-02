Prefeitura de Alfenas entrega três novas viaturas para a Guarda Municipal

No encontro que aconteceu no Centro Integrado de Segurança Pública, foi discutido o sistema de monitoramento por câmeras e alarmes que estão operando em todas as 33 escolas municipais.

Foto: Prefeitura de Alfenas

Na tarde ontem (01/02), o Prefeito Fábio Marquês Florêncio se reuniu com os diretores da rede municipal, estadual e privada de ensino para tratar sobre o início do ano letivo nas escolas de Alfenas.

No encontro que aconteceu no Centro Integrado de Segurança Pública, foi discutido o sistema de monitoramento por câmeras e alarmes que estão operando em todas as 33 escolas municipais. Ao todo foram instaladas 200 câmeras em resolução 4k.

Na reunião foi apresentado também a equipe da Ronda Escolar, que já vem realizando rondas nas unidades escolares. Ao final, o Prefeito Fábio Marquês Florêncio realizou a entrega de 3 novas viaturas para a Guarda Municipal, uma delas fará parte da Ronda Escolar.

A Rede de Segurança nas escolas de Alfenas foi criada em 2023, e desde então acontece reuniões periodicamente, onde são discutidas situações que envolvem a segurança de toda a comunidade escolar.

Fonte: Prefeitura de Alfenas