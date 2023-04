Prefeitura Continua o Serviço de Limpeza e Capina por Elói Mendes

A ação da Prefeitura de Elói Mendes é fundamental e um importante serviço de rotina

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

A Prefeitura de Elói Mendes vem trabalhando para manter a cidade limpa e agradável para seus moradores e visitantes.

Recentemente, através da Secretaria de Obras Urbanas, continuou a limpeza e capina do Lago São Cristóvão, também fez nas praças da Vila Coli e das escolas do CEMEI do bairro São Cristóvão e Luiza Carneiro da Vila Coli com o objetivo de promover a preservação ambiental e o bem-estar da comunidade.

A ação da Prefeitura de Elói Mendes é fundamental e um importante serviço de rotina que visa atender a todos os pontos do município conforme a agenda da secretaria.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes