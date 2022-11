Prefeitura Celebra Parceria com SEBRAE Para Elaboração do Plano de Desenvolvimento Econômico De Elói Mendes￼

Prefeito Paulo Roberto ressalta que esta parceria será um grande marco para ampliar o desenvolvimento econômico do município.

Foto: CSul.

Nesta quarta feira, o Prefeito Municipal, Paulo Roberto e sua equipe recebeu a visita dos agentes do SEBRAE, para tratar sobre a elaboração do PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ESTRATÉGICO de Elói Mendes, que visa identificar as potencialidades de crescimento econômico local e definir políticas públicas para criar um ambiente favorável à atração de novos negócios.

Dentre as diversas ações que serão realizadas nesta parceria, está também a criação do futuro Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, cuja intenção é reunir empresas, instituições e lideranças locais para alinhar estratégias, a fim de construir uma inteligência colaborativa para ampliar a competitividade empresarial de Elói Mendes na região.

O prefeito Paulo Roberto ressalta que esta parceria será um grande marco para ampliar o desenvolvimento econômico do município, fomentar e economia e a geração de renda, novos negócios e empregos para nossa cidade.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes.