Prefeitura avança na manutenção de vias rurais em Paraguaçu

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

A Prefeitura de Paraguaçu está empenhada em proporcionar estradas seguras e em boas condições para toda a nossa população rural. E mais uma vez, nossas ações não param! Nessa semana, foi a vez da estrada do Bairro Pontalete receber a atenção especial da nossa equipe.

Com manutenções constantes, garantimos o acesso facilitado a essa importante região, proporcionando mais segurança e qualidade de vida para todos os moradores da área rural.

Além disso, os Bairros do Pinhalzinho e São Diego também foram beneficiados com a colocação de cascalho e compactação, melhorando significativamente as condições de trânsito.

O Secretário de Agricultura, juntamente com sua equipe, tem se dedicado incansavelmente a esse trabalho, buscando sempre a satisfação e o bem-estar da nossa comunidade rural.

A Prefeitura de Paraguaçu reafirma o compromisso de ser uma prefeitura para todos, investindo em melhorias que impactam diretamente a vida de nossos munícipes.

Juntos, estamos construindo uma Paraguaçu melhor, onde o desenvolvimento rural é uma prioridade!

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu