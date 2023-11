Prefeitura avança em investimentos na saúde de Paraguaçu

A Prefeitura tem se empenhado cada vez mais em investir na saúde de nossa cidade e este ano foi um marco nesse sentido.

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

O prefeito, juntamente com o Secretário de Saúde, realizaram uma visita à Farmácia Municipal, onde puderam conversar com a farmacêutica responsável sobre o volume de medicamentos que estão sendo entregues no município.

A Prefeitura tem se empenhado cada vez mais em investir na saúde de nossa cidade e este ano foi um marco nesse sentido. Os investimentos na compra de remédios alcançaram um patamar jamais visto, garantindo assim o acesso adequado e oportuno aos medicamentos para a população.

A visita do prefeito e do secretário de saúde à Farmácia Municipal é mais uma prova do compromisso da gestão em proporcionar uma saúde de qualidade para todos os munícipes. A ampliação dos investimentos, a reforma da farmácia e o cuidado com o armazenamento dos remédios são passos fundamentais para garantir um atendimento eficiente e seguro.

A Prefeitura de Paraguaçu segue trabalhando incansavelmente para oferecer uma saúde cada vez melhor para todos. A visita à Farmácia Municipal é apenas uma das muitas ações que estão sendo realizadas em prol do bem-estar e qualidade de vida da nossa população.

Juntos, estamos construindo um futuro mais saudável para Paraguaçu!

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu