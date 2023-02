Prefeitura avança com frentes de trabalho por toda a cidade

Serviços contemplam uma série de demandas da população como drenagem, calçamento das vias, pavimentação asfáltica, limpeza, entre outras.

Foto: Prefeitura de Itajubá.

A Prefeitura de Itajubá, através da Atual Administração do Prefeito Christian Gonçalves e Vice-Prefeito Dr. Nilo Baracho, segue intensificando as obras no município e realizando ações de melhoria por toda a cidade.

Recentemente, as obras contemplaram bairros como Boa Vista, Estiva, Rebourgeon, Cruzeiro, Piedade, Rancho Grande, Vila Isabel, Santo Antônio, São Vicente, entre outros.

Para fazer solicitações de serviços, pedidos e sugestões com agilidade e segurança, utilize o serviço “Fala Cidadão” que é o meio de comunicação oficial entre a população e a Prefeitura. O telefone é (35) 99892-8863 (Whatsapp). Acesse o “Fala Cidadão” também através do site da Prefeitura (itajuba.mg.gov.br).

Fonte: Prefeitura de Itajubá.