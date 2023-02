Prefeitura anuncia instalação da empresa Midea, que irá gerar mais de 500 empregos

Licença Ambiental Simplificada, na modalidade LAS/RAS para instalação no município foi concedida em 18 de janeiro pela Superintendência Regional de Meio Ambiente do Sul de Minas.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

A líder mundial em climatização e uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo Midea, abrirá sua terceira unidade no Brasil, em Pouso Alegre. A expectativa é a geração de mais de 500 empregos nos primeiros anos. A licença Ambiental Simplificada, na modalidade LAS/RAS para instalação no município foi concedida em 18 de janeiro pela Superintendência Regional de Meio Ambiente do Sul de Minas.

“Este é um dos resultados concretos da parceria realizada com a Invest Minas. A negociação contou com um esforço conjunto da Prefeitura de Pouso Alegre, Invest Minas e Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Fazenda e Meio Ambiente e durou cerca de um ano de intenso trabalho”, ressalta o prefeito Cel Dimas.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, José Carlos Costa explica que “a empresa adquiriu um terreno de 270 mil metros próximo à Rodovia Fernão Dias e anunciou que vai investir inicialmente 460 milhões na unidade de Pouso Alegre e estima-se que o faturamento ultrapasse a casa dos 700 milhões ao ano logo no início das operações”.

A empresa está presente em mais de 200 países e na lista das 500 maiores do mundo. No Brasil possui unidades em Manaus, no Amazonas, onde produz ar-condicionado e micro-ondas e em Canoas, no Rio Grande do Sul onde são fabricados sistemas de climatização comercial.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.