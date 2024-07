Prefeitos da microrregião de Lavras participam de reunião na UFLA para o planejamento do Hospital Universitário

Durante o encontro, foi pontuada a expectativa de credenciamento dos serviços do HU/UFLA como apto a prestar os procedimentos de saúde discriminados em edital específico do Consórcio.

Na segunda-feira (1º/7), prefeitos e secretários de saúde dos municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Lavras (Cislav) participaram de reunião na Reitoria da Universidade Federal de Lavras (UFLA), tendo como pauta o planejamento do Hospital Universitário da UFLA (HU-UFLA). Durante a fala dos gestores, foi reforçada a importância do empreendimento para atender as demandas da região e ficou sinalizado o apoio dos municípios para buscar equipar o HU e garantir o seu funcionamento no início de 2026.

A reunião foi presidida pelo reitor, professor José Roberto Scolforo, com a presença do vice-reitor, professor Jackson Antonio Barbosa; da pró-reitora de Graduação, professora Mírian Monteiro Graciano; do prefeito de Ijaci e presidente do Cislav, Fabiano da Silva Moreti; da prefeita de Lavras, Jussara Menicucci, e do diretor da Superintendência de Saúde em Varginha, Luiz Paulo Riceputi Alcântara.

Além de Ijaci e Lavras, participaram da reunião os prefeitos: Carlos Alberto do Nascimento (Itumirim); Écio Carvalho Rezende (Luminárias); Giuliano Ribeiro Pinto (Ingaí); Hely Andrade Alves (Carrancas); Luiza Maria Lima Menezes (Nepomuceno); Rodineli Antonio Nascimento (Itutinga) e Welder Marcelo Pereira (Ribeirão Vermelho). Os prefeitos estavam acompanhados dos secretários municipais de saúde, incluindo a secretária municipal de saúde de Bom Sucesso, Iramir Maria Santos, representando o prefeito Luiz Cláudio da Mata.

Representando a Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) e a comissão de acompanhamento do Hospital Universitário, estavam presentes o professor Vítor Luís Tenório Mati (coordenador do Protocolo de Intenções entre UFLA e Ebserh), professora Stela Márcia Pereira Dourado (coordenadora do curso de Graduação em Medicina); professora Carolina Valeriano de Carvalho (chefe adjunta do Departamento de Nutrição); professor Rubens Antonio Gurgel Vieira (chefe do Departamento de Educação Física) e professora Marcella Lobato Dias Consoli (representando a coordenação do curso de Nutrição).

Planejamento coletivo

O reitor, professor Scolforo, destacou em sua fala a necessidade de incluir os gestores nesta fase de construção e adaptação do projeto, com a sinalização do apoio para a aquisição de equipamentos de pequeno porte e materiais de consumo para colocar o hospital em funcionamento. Ele enfatizou que a UFLA está buscando recursos para equipar o HU de forma que ele seja uma referência para a formação qualificada dos estudantes de Medicina e como prestadora de serviços de excelência para a sociedade.

Scolforo lembrou que o HU deverá ter 105 leitos, sendo 20 UTIs, com atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O HU deverá contemplar as seguintes especialidades: Ginecologia e Cirurgia Ginecológica; Cirurgia Geral, Ortopedia, Neurologia, Neurocirurgia, Cirurgia Vascular e Endovascular; Pediatria (ambulatorial) e Cardiologia. Além da ala de internação, contará com bloco cirúrgico e centro de apoio diagnóstico e terapêutico.

Durante o encontro, foi pontuada a expectativa de credenciamento dos serviços do HU/UFLA como apto a prestar os procedimentos de saúde discriminados em edital específico do Consórcio. Em sua fala, Fabiano Moreti destacou a importância do HU/UFLA, devendo se tornar uma referência em atendimentos de média e alta complexidade para toda a região, já que a demanda da saúde é crescente e muitas vezes a população precisa esperar na fila por alguns procedimentos.

A prefeita de Lavras, Jussara Menicucci, destacou a importância do HU-UFLA para Lavras, que representa 36% dos atendimentos no âmbito do Cislav. Ela considerou a possibilidade de contribuir com recursos especiais da saúde para aquisição de equipamentos e por meio de emendas parlamentares. “O HU será uma benção para todos nós”, pontuou.

Para Luís Paulo, diretor da Superintendência de Saúde em Varginha, o mais importante nesta fase de planejamento envolve a discussão dos parâmetros assistenciais que vão garantir a habilitação futura dos serviços prestados. Além disso, poderá ser avaliada a ampliação do escopo de atendimento para a macrorregião, o que representará a cobertura para 50 municípios. Ele destacou que a região tem uma rede de saúde hospitalar com capacidade instalada estagnada e uma demanda crescente por atendimentos de média e alta complexidade.

Sobre o Cislav

Fundado em 1999, o Cislav tem como foco a promoção da saúde, possibilitando o atendimento em várias especialidades e exames de média e alta complexidade. O Consórcio foi criado para gerir e prover conjuntamente os serviços de promoção e recuperação da saúde da população, bem como aperfeiçoar e viabilizar uma melhor utilização dos recursos disponíveis.

Os Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS) representam instrumentos eficazes para ampliar a atuação dos municípios no campo da saúde, sendo capazes de solucionar demandas que não poderiam ser resolvidas, de forma isolada, por cada município.

A reunião contou com a participação de profissionais do Cislav, entre eles, o secretário executivo, Hugo Carvalho, que destacou a relevância da aproximação entre a Universidade e o Consórcio, possibilitando a apresentação das demandas regionais, a identificação de gargalos e de oportunidades para tornar a saúde pública ainda mais efetiva.

Fonte: UFLA