Prefeito de Pouso Alegre se reúne com Ministro de Estado de Portos e Aeroportos em busca de melhorias

A expectativa é de que as tratativas em Brasília resultem em avanços concretos que beneficiarão não apenas Pouso Alegre, mas toda a região.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

O Prefeito Cel Dimas está em Brasília em busca de avanços significativos para o Aeroporto de Pouso Alegre. Nesta segunda-feira (5), ele se reuniu com o Ministro de Estado de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, o Diretor-Presidente da ANAC, Tiago Sousa Pereira, acompanhado pelo Deputado Federal Gilberto Abramo, o Prefeito de Paraisópolis, Éverton de Assis, e o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Pouso Alegre, José Carlos Costa.

Durante a reunião, o Prefeito Cel Dimas tratou sobre a operação do aeroporto tanto diurna quanto noturna, que está em fase de homologação na ANAC, e a necessidade de ampliação do pátio de aeronaves. O objetivo é agilizar o trâmite de aprovação do balizamento noturno e a expansão das instalações.

O Aeroporto Regional de Pouso Alegre é uma peça fundamental na infraestrutura logística da região, servindo não apenas à população local, mas também aos empresários que frequentemente utilizam suas instalações. Com um PIB de R$ 10,7 bilhões, a cidade ocupa uma posição de destaque no cenário estadual e nacional.

Com uma economia diversificada e em constante crescimento, Pouso Alegre tem se tornado um polo industrial e de serviços cada vez mais importante. A posição geográfica estratégica atrai investimentos privados significativos, impulsionando o desenvolvimento econômico e social da região.

Diante desse contexto, a busca por melhorias no Aeroporto Regional é uma iniciativa crucial para garantir o contínuo crescimento e fortalecimento da cidade e de toda a sua comunidade empresarial e trabalhadora. A expectativa é de que as tratativas em Brasília resultem em avanços concretos que beneficiarão não apenas Pouso Alegre, mas toda a região.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre