Prefeito realiza visita ao Pronto Socorro e Santa Casa de Guaxupé

Prefeito Jarbinhas, a vice Renatinha e a Secretária de Saúde Daniela Bettelli estiveram logo cedo à Instituição

Foto: Prefeitura de Guaxupé

O prefeito Jarbas Corrêa Filho e a vice-prefeita Renata Fernandes realizaram, hoje pela manhã, mais uma visita de rotina à Santa Casa e ao Pronto-Socorro Municipal, acompanhados da secretária municipal de saúde Daniela Bettelli. A ação faz parte do compromisso da gestão em acompanhar de perto a qualidade dos atendimentos, as demandas da equipe de saúde e as necessidades de melhorias na estrutura das unidades.

Durante a visita conversaram com o provedor e o superintendente, profissionais da saúde, ouviram pacientes e verificaram as condições dos setores de emergência e internação. O objetivo é garantir que a população receba um atendimento humanizado e eficiente, além de buscar soluções para eventuais desafios enfrentados pelas unidades. “Nossa presença aqui é fundamental para entender as necessidades da Santa Casa e do Pronto-Socorro. Queremos assegurar que os serviços de saúde estejam sempre funcionando com qualidade e atendendo bem a população”, afirmou Renata.

Daniela também destacou a importância da proximidade com os profissionais da área. “Valorizamos muito o trabalho dos servidores da saúde. Nosso compromisso é oferecer todo o suporte necessário para que possam desempenhar suas funções da melhor maneira possível”, declarou.

A visita reforça a prioridade da administração municipal em investir e aprimorar os serviços de saúde, garantindo mais qualidade de vida para os cidadãos. “Esta é mais uma ação deste governo nas tratativas de estar cada dia mais próximos da população, ouvir seus anseios e viabilizar a solução dos problemas”, finalizou Jarbinhas.

Fonte: Prefeitura de Guaxupé