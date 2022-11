Prefeito participa da formatura de novos soldados PMMG, em Poços de Caldas

Curso de formação teve início em 25 de fevereiro deste ano e teve seu encerramento com a formatura.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

O prefeito Sérgio Azevedo, acompanhado pelo presidente da Câmara, Marcelo Heitor e por diversos secretários municipais, participou, na manhã desta sexta, 25, da solenidade militar de formatura do Curso de Formação de Soldados CFSD 2022.

A solenidade foi presidida pelo comandante da 18ª Região da Polícia Militar, coronel PM Jardel Trajano de Oliveira Gomes e contou com a presença de diversas autoridades entre civis e militares, familiares e convidados dos formandos.

Ao todo, 72 soldados estiveram aptos para a formatura completando a grade curricular com estágio supervisionado para assumirem o cargo. Os novos soldados serão distribuídos entre as unidades que compõem a 18ª RPM, e reforçarão as ações da Polícia Militar no combate à criminalidade violenta.

O curso de formação teve início em 25 de fevereiro deste ano e teve seu encerramento com a formatura, que aconteceu no Parque José Affonso Junqueira. A formação incluiu aulas teóricas e práticas, com treinamentos importantes como Prevenção à Violência Doméstica, Curso de Base Comunitária, de operadores de menor potencial ofensivo e Conduta de Patrulha.

Em seu discurso, na solenidade de formatura, o coronel Trajano, Comandante da 18ª RPM, desejou aos novos soldados uma carreira de sucesso e de empenho para oferecer à população do sul e sudoeste mineiros uma segurança pública cada vez mais efetiva.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.