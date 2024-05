Prefeito e Vice de Campo Belo participam da 25ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios

Foto: Prefeitura de Campo Belo

Teve início na última terça-feira, 21 de maio, a 25ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, evento realizado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). O prefeito Dr. Alisson e o vice Adalberto Lopes de Campo Belo participam do evento, se unindo aos demais gestores municipais para mostrar a realidade nos municípios brasileiros e buscar melhorias para o atendimento à população.

Mais de 10 mil pessoas participaram da abertura oficial, que contou com a presença do presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, ministros de estado, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira.

Nesta quarta-feira (22/05), Dr Alisson e Adalberto terão agenda com Deputados, Ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira além do Presidente do Senado Rodrigo Pacheco.

Fonte: Prefeitura de Campo Belo