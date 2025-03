Prefeito de Três Corações se reúne com Deputado Prof. Cleiton

Diálogo com o deputado faz parte da agenda de articulação do governo municipal, que segue empenhado na busca por parcerias e ações que promovam o desenvolvimento da cidade.

Foto: Prefeitura de Três Corações

O prefeito de Três Corações, Dimas Abrahão, acompanhado de representantes das secretarias de Saúde (SEMS), de Educação (SEDUC) e de Comunicação e Relações Institucionais (SECOM), esteve reunido com o deputado estadual Professor Cleiton na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte.

Durante o encontro, foram debatidas pautas de interesse do município, com foco em melhorias nos serviços públicos e na captação de recursos para fortalecer áreas essenciais, como saúde e educação. O Executivo municipal reforçou a importância do apoio parlamentar para viabilizar investimentos e projetos que beneficiem a população tricordiana.

Fonte: Prefeitura de Três Corações