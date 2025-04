Prefeito de São Lourenço participa de comissão para escolha do comitê gestor do IBS

Comitê deverá arrecadar aproximadamente R$ 1 trilhão por ano

Foto: Prefeitura de São Lourenço

O Governo Municipal de São Lourenço, através do Prefeito Lessa está participando do Processo Eleitoral Municípios para escolha dos membros do comitê gestor do IBS. Prefeito de São Lourenço integra comissão para eleições de membros de comitê gestor do IBS – o novo sistema de gestão de tributos que irá impactar diretamente em todos municípios brasileiros

A participação do prefeito no processo eleitoral para a escolha dos membros do comitê gestor do IBS (Imposto Sobre Bens e Serviços) demonstra o destaque político da nossa região no cenário nacional já que as decisões que serão tomadas na organização desse novo sistema tributário afetarão todos os municípios e estados brasileiros.

A relevância da atuação do comitê se verifica em números uma vez que o IBS deverá arrecadar aproximadamente R$ 1 trilhão por ano, enquanto o Comitê terá um orçamento de R$ 5 bilhões por ano.

Importância da reforma tributária para os municípios

A reforma tributária, estabelecida pela Lei Complementar nº 214/2025 e sancionada pelo presidente Lula, tem como objetivo modernizar e simplificar o sistema tributário brasileiro. A principal mudança é a substituição de cinco tributos por dois, sendo implementada de forma gradual entre 2026 e 2033. Essa reforma busca tornar a distribuição de recursos mais equitativa entre os municípios, beneficiando especialmente os mais pobres. Uma das principais alterações é a criação do IBS (Imposto Sobre Bens e Serviços), que unificará o ICMS (estadual) e o ISS (municipal), sendo gerido por um comitê composto por representantes estaduais e municipais.

Fonte: Prefeitura de São Lourenço