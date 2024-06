Prefeito de Poços de Caldas recebe Prêmio Prefeito Amigo da Criança

O Programa Prefeito Amigo da Criança busca mobilizar e apoiar tecnicamente os municípios na implementação de ações e políticas que resultem em avanços na garantia dos direitos das crianças e adolescentes.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Na última quarta-feira (12), a Fundação Abrinq anunciou, em solenidade realizada em Brasília, os 100 gestores municipais agraciados com o Prêmio Prefeito Amigo da Criança, referente à gestão 2021-2024. Pela segunda vez, o prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, foi contemplado com a premiação, que destaca as ações integradas realizadas para garantir os direitos de crianças e adolescentes no município. Acompanhado da secretária municipal de Promoção Social, Marcela de Carvalho, o prefeito recebeu seu troféu e a faixa de Prefeito Amigo da Criança 2021-2024, na capital federal.

Criado em 1996, o Programa Prefeito Amigo da Criança busca mobilizar e apoiar tecnicamente os municípios na implementação de ações e políticas que resultem em avanços na garantia dos direitos das crianças e adolescentes.

“Mais uma vez, Poços é reconhecida pela qualidade de nossa gestão, com o Prêmio Prefeito Amigo da Criança. Já havíamos recebido no primeiro mandato e, agora, na nossa segunda administração, ganhamos novamente. Temos tido vários reconhecimentos de ações que temos desenvolvido, mas essa é uma das que mais me orgulha, pois representa o futuro de Poços: o cuidado com nossas crianças e adolescentes”, destacou o prefeito Sérgio Azevedo.

Ao longo dos quatro anos da gestão municipal, o Programa oferece subsídios técnicos e recomendações, bem como promove seminários que possibilitam o diálogo, a troca de experiências e a disseminação de conhecimentos úteis à construção ou à consolidação de políticas públicas voltadas à melhoria das condições de vida de crianças e adolescentes.

Ao final da gestão, são avaliados os resultados obtidos pelos municípios, por meio de uma avaliação técnica e política, concedendo aos prefeitos que impulsionaram avanços nas linhas de ação propostas o Reconhecimento Pleno da Fundação Abrinq de Prefeito Amigo da Criança.

“Quero agradecer a toda nossa equipe, representada em Brasília pela secretária de Promoção Social, Marcela de Carvalho, a todos os servidores, aos vereadores, ao conselho tutelar, Conselho da Criança, Ministério Público, Judiciário, enfim toda a cidade que tanto tem nos apoiado”, completou o prefeito.

Integração

A secretária municipal de Promoção Social, Marcela de Carvalho, ressaltou que o município vem trabalhando de forma integrada e colaborativa, com profundo diálogo entre as diversas áreas envolvidas na garantia de direitos das crianças e adolescentes, como assistência social, saúde, educação, cultura e esportes, com apoio de órgãos como o CMDCA, os conselhos tutelares, Vara da Infância e Adolescência e organizações da sociedade civil.

“Sem dúvida, é muito gratificante ver que todo o esforço coletivo está trazendo resultados tão positivos para as nossas crianças e adolescentes”, celebrou. Entre os compromissos do Prefeito Amigo da Criança estão desenvolver a política de forma planejada, participativa, intersetorial e sustentável; realizar o processo de planejamento com alocação orçamentária nas políticas para a infância e adolescência; e qualificar as políticas de atendimento à primeira infância, entre outros.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas