Grupo Germânica inaugura complexo automotivo em Poços de Caldas

Com investimento de R$ 50 milhões, empreendimento reúne Volkswagen, Toyota e Jeep, além de modelos da marca RAM

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas / Luciano Fagner

O Grupo Germânica inaugurou na noite da última sexta-feira (19) o maior e mais moderno complexo automotivo de Poços de Caldas e região, com investimento de R$ 50 milhões e a união de três grandes montadoras: Volkswagen, Toyota e Jeep, além de modelos da marca RAM. O evento contou com a presença do prefeito Sérgio Azevedo, de diretores do grupo, autoridades, imprensa, clientes e convidados.

“Estamos em Poços de Caldas há mais de 20 anos e este é um momento de orgulho, de dever cumprido, de retribuição e, acima de tudo, de celebração da engenharia e confiabilidade alemã com Volkswagen, da inovação e robustez japonesa com a Toyota e da esportividade e espírito aventureiro americano com a Jeep, além do poder inigualável da marca Ram, sendo todos estes atributos atrelados a alto valor de revenda”, comemorou o presidente do Grupo Germânica, Evandro Garms, que ainda agradeceu clientes e funcionários pela grande parceria.

O prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, destacou o avanço da cidade nos últimos anos e a importância de novos investimentos. “Vivemos um momento muito especial em todos os segmentos, com grande crescimento, salto na qualidade e injeção de mais recursos. Prova disso é o Grupo Germânica, que agora coloca o nosso município em outro patamar, gerando novos empregos e movimentando a economia. Então desejo muito sucesso”, afirmou.

O novo polo de vendas de 16 mil m² do Grupo Germânica está localizado na Avenida Mansur Frayha, 1200, conta com showroom das 4 marcas e oficinas com capacidade para duas mil passagens por mês. Todo o atendimento é feito por equipes treinadas e especializadas em vendas e assistência técnica.

Poços de Caldas

A primeira concessionária do Grupo Germânica em Poços de Caldas foi em 2003 com a abertura da Volkswagen Germânica. Anos depois, em 2008, foi a vez do município receber a unidade da Toyota Nipônica. Mais recentemente, o grupo assumiu a representação das marcas Jeep e Ram.

Sobre o Grupo Germânica

O Grupo Germânica está há 53 anos no mercado e é uma das maiores redes de concessionárias do interior, com 38 lojas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Para mais informações acesse www.grupogermanica.com.br.

Fonte: Assessoria Grupo Germânica