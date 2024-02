Prefeito de Poços de Caldas participa de primeira sessão do Legislativo em 2024

A prefeito enfatizou a essencialidade da colaboração e da independência harmônica entre os poderes para benefício da população.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Nesta terça-feira (6), ocorreu a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de 2024. Seguindo a Lei Orgânica Municipal, o prefeito Sérgio Azevedo, na presença do vice-prefeito Júlio de Freitas, secretários municipais e integrantes do executivo, apresentou aos vereadores um relatório sobre o progresso da administração municipal.

Durante a sessão, o prefeito enfatizou a essencialidade da colaboração e da independência harmônica entre os poderes para benefício da população. Agradeceu aos vereadores pelo apoio constante e fez um balanço dos seus 7 anos de mandato à frente da prefeitura, ressaltando as realizações conjuntas com a Câmara Municipal, que foram fundamentais para o desenvolvimento de Poços de Caldas.

Sérgio destacou o quase total cumprimento do Plano de Governo, abordando as metas ambiciosas estabelecidas e as ações realizadas. Apontou os prêmios recebidos pela gestão e um aumento consistente na arrecadação municipal desde 2016, apesar de 2023 ter sido um ano desafiador economicamente.

“Somente 2023 não foi um ano bom para as cidades brasileiras, não só para Poços de Caldas, foi um ano difícil, com expectativa de arrecadação não se cumprindo e caindo em alguns casos, mas conseguimos nos adequar a essa realidade”, informou.

Ele também mencionou a transformação de Poços em um polo industrial robusto, com 35 empresas estabelecidas, 39 em fase de implementação e 10 em negociação. Este dinamismo econômico é acompanhado por investimentos bilionários no setor de terras raras, prometendo mais de mil novas vagas de emprego e reforçando o papel de Poços de Caldas como um centro econômico de destaque.

No campo dos serviços, o prefeito ressaltou a aprovação do novo estatuto para os servidores públicos e a abertura de um concurso público que oferecerá 509 vagas, com previsão de mais 200 vagas para outro concurso ainda em 2024. A cidade também se destaca na área de Saneamento Básico, garantindo acesso universal à água potável e tratamento adequado de esgoto, além de investir na modernização da iluminação pública com tecnologia LED em toda a cidade, inclusive zona rural.

O prefeito não deixou de mencionar as inúmeras obras em andamento e já concluídas que visam melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida dos cidadãos. Dentre elas, destacam-se os mais de 700 mil m² de área pavimentada, mais de 90 obras em andamento, como Centro Administrativo, Alameda Poços, calçadas no centro, mobilidade, infraestrutura, asfaltos, gabiões nos rios da cidade, creches, escolas, ginásios, áreas de lazer, implantação da via coletora para interligar as zonas sul e oeste do município, infraestrutura de grande impacto para a melhoria da mobilidade urbana, investimentos em saneamento básico, promovendo uma cidade mais acessível e segura para os cidadãos.

Na área da saúde, foram realizados investimentos significativos, com a construção de novas unidades de atendimento e a implementação do programa “Fila Zero”, resultando em mais de 50 mil procedimentos realizados e uma redução nas filas de espera por consultas, exames e cirurgias. A promoção social também recebeu atenção especial, com a ampliação de serviços e ações voltadas para grupos vulneráveis.

O turismo, um dos pilares da economia local, é fortalecido por meio da concessão dos pontos turísticos, que significam mais de 45 milhões em investimentos e a criação de mais de 250 empregos, além de eventos que movimentam a economia criativa e o turismo rural.

Com a gestão do Aeroporto de Poços de Caldas, agora sob responsabilidade da INFRAERO, a cidade se prepara para ampliar sua conectividade aérea. Na segurança pública, investimentos na Guarda Municipal e em sistemas de monitoramento visam garantir a segurança e tranquilidade da população.

Encerrando sua participação, o prefeito Sérgio Azevedo reiterou seu compromisso com o desenvolvimento contínuo de Poços de Caldas, destacando a importância da colaboração entre os poderes públicos para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que se apresentam, visando sempre o atendimento às necessidades da comunidade. “A cidade é muito maior do que o Sérgio, muito maior do que qualquer um de nós. A cidade tem que vir, sempre, em primeiro lugar e por isso que vamos olhando ao redor e vendo que Poços está muito melhor”, concluiu o prefeito.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas