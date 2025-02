Prefeito de Poços de Caldas participa de Encontro Nacional de Novos Prefeitos

Evento reuniu mais de 3 mil prefeitos, teve como objetivo discutir os desafios e as soluções para as cidades, promovendo a troca de experiências e informações valiosas.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O Prefeito Paulo Ney, acompanhado do secretário de Governo José Carlos Trinca Zanetti, participou do Encontro com os Novos Prefeitos e Prefeitas, realizado nesta terça-feira (11) em Brasília, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

O evento, que contou com a presença de mais de 3 mil prefeitos, teve como objetivo discutir os desafios e as soluções para as cidades, promovendo a troca de experiências e informações valiosas. O Encontro visa aproximar o Governo Federal dos municípios, facilitando o acesso dos prefeitos, governadores e gestores estaduais e municipais a recursos, informações e ferramentas essenciais para a gestão pública.

Coordenado pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI/PR) e correalizado pela Associação Brasileira de Municípios (ABM), o evento também conta com o apoio da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). O patrocínio fica por conta dos Correios, SEBRAE, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, com a parceria institucional do Serpro e da Petrobras.

“Esse Encontro é uma oportunidade para fortalecer o relacionamento entre os municípios e o Governo Federal. Discutir os desafios que enfrentamos e buscar soluções em conjunto é fundamental para avançarmos na melhoria da qualidade de vida das nossas cidades. Estou muito feliz em poder participar e representar nosso município nesse evento tão importante”, destacou o Prefeito Paulo Ney.

Com mais de 170 atividades simultâneas, o encontro ocorre nos auditórios e salas do Centro de Convenções, oferecendo aos participantes uma programação intensa e de grande relevância para a gestão pública municipal.

O Prefeito e o Secretário de Governo estiveram presentes no evento promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), onde participaram de discussões importantes sobre a carga tributária enfrentada pelos municípios brasileiros. Durante o evento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), o presidente da CNM e os prefeitos destacaram a relevância da aprovação da PEC 66/2023, conhecida como a PEC da Sustentabilidade Fiscal. Essa proposta foi elaborada pela Confederação e aprovada no ano passado pelo Senado, com a aceitação de boa parte das emendas apresentadas, estando atualmente sob análise na Câmara dos Deputados. A PEC propõe um novo prazo para o parcelamento dos débitos dos municípios com a Previdência, além de estabelecer um limite para o pagamento de precatórios, visando promover uma maior sustentabilidade fiscal para os entes municipais e garantir maior equilíbrio nas finanças públicas.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas