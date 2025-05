Prefeito de Poços de Caldas integra comitiva brasileira em conferência na Estônia

Conferência global sobre transformação digitalserá realizada de 25 a 29 de maio em Tallinn, capital da Estônia

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Poços de Caldas foi oficialmente convidada a participar da e-Governance Conference 2025, um dos mais importantes encontros internacionais sobre transformação digital na administração pública. A cidade será representada pelo prefeito Paulo Ney e pelo secretário municipal de Administração e Gestão de Pessoas, Alexander Dannias.

A conferência será realizada de 25 a 29 de maio em Tallinn, capital da Estônia, país reconhecido mundialmente como referência em governança digital. A agenda da missão oficial também inclui compromissos na Finlândia, outro exemplo global em políticas públicas digitais.

Com o tema “Dos Bytes aos Benefícios: Aumentando a Prosperidade através da Transformação Digital”, o evento reunirá líderes governamentais, especialistas e empresas do setor de tecnologia para discutir avanços, desafios e tendências na digitalização de serviços públicos em todo o mundo.

A participação de Poços de Caldas ocorre sem custos para o município, viabilizada com apoio de entidades organizadoras do evento. Além da comitiva poços-caldense, também estarão presentes representantes das prefeituras de Santo André, Campinas, cidades do Rio Grande do Sul, Goiás e Rio de Janeiro, integrando um grupo de cidades brasileiras interessadas em avançar na transformação digital da gestão pública.

A e-Governance Conference é organizada pela e-Governance Academy, uma instituição que desde 2009 atua como facilitadora do modelo de e-Estônia. O evento é voltado a tomadores de decisão, implementadores de políticas públicas e representantes de governos interessados em acelerar sua transformação digital com base em experiências de sucesso.

Entre os principais temas abordados durante a programação estão: A história da transformação digital da Estônia; Plataformas de Governo Digital e Setores estratégicos e o uso da tecnologia em serviços públicos.

A comitiva brasileira também visitará o Briefing Centre, que apresenta o conceito de e-Estonia ao mundo e funciona como elo entre governos, empresas e instituições interessadas em adotar práticas semelhantes às do país báltico. A visita à Embaixada do Brasil em Tallinn permitirá trocas diplomáticas e institucionais sobre integração entre tecnologia e governança.

Outro ponto de destaque da missão será o conhecimento do Distrito Ülemiste, principal polo de inovação de Tallinn. O local abriga mais de 500 empresas de tecnologia, startups, centros de pesquisa, universidades e órgãos governamentais, funcionando como um laboratório vivo de soluções urbanas inteligentes e serviços públicos digitais.

Na segunda etapa da missão, a delegação segue para a Finlândia, onde conhecerá de perto o trabalho da Finnish Digital Agency, que atua para promover uma sociedade digital eficiente, segura e acessível. A agenda inclui visita à Embaixada do Brasil em Helsinque e reuniões com autoridades locais envolvidas em projetos de smart cities.

Ao final da conferência, será realizado o Wrap Up, momento reservado para troca de experiências, alinhamento de ideias e avaliação dos principais aprendizados.

A Estônia é considerada um dos países mais digitalizados do mundo. Desde os anos 2000, o governo estoniano investe em plataformas que garantem acesso online a mais de 99% dos serviços públicos, reduzindo a burocracia e aumentando a eficiência do setor público.

O prefeito Paulo Ney destaca a importância da participação de Poços de Caldas nesse cenário global. “Estar presente na e-Gov Conference representa muito mais do que acompanhar tendências. É uma oportunidade concreta de atrair investimentos, buscar soluções inovadoras e, principalmente, preparar Poços de Caldas para o futuro. Estamos comprometidos em trazer para a nossa cidade experiências bem-sucedidas em tecnologia e gestão pública, que podem melhorar a vida do cidadão, tornar os serviços mais acessíveis, eficientes e transparentes. E tudo isso, sem nenhum custo para os cofres públicos.”

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas