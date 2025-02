Prefeito de Poços de Caldas conhece Cidade da Inovação do IF Sul de Minas

Objetivo da visita foi conhecer o projeto “Cidade da Inovação”, que busca fomentar a tecnologia e o empreendedorismo na região.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Na manhã desta segunda-feira, 17, o prefeito Paulo Ney e o vice-prefeito Eduardo Januzzi, acompanhados dos secretários Franco Martins (Desenvolvimento Econômico e Inovação), Alexander Dannias (Administração) e Arison Danziger (Turismo), visitaram o IF Sul de Minas – Campus Poços de Caldas. O objetivo da visita foi conhecer o projeto “Cidade da Inovação”, que busca fomentar a tecnologia e o empreendedorismo na região.

Durante o encontro, foram discutidos temas importantes, como a expansão do projeto “Ciência na Escola”, a elaboração de um termo de cooperação entre a prefeitura e o IF, e o lançamento de um edital para incentivar startups locais. Essas iniciativas visam fortalecer o ecossistema de inovação da cidade e apoiar o desenvolvimento de soluções tecnológicas e empreendedoras.

O Prefeito Paulo Ney que participou de todo processo de doação do terreno falou sobre a oportunidade de ver o projeto pronto. “Fico muito contente em ver o sonho da ‘Cidade da Inovação’ se concretizando. Tive a oportunidade de acompanhar de perto o processo de doação do terreno pela prefeitura, e hoje, podemos testemunhar a evolução desse projeto do IF Sul de Minas. Esta iniciativa é um grande passo para consolidar Poços de Caldas como um polo de tecnologia e empreendedorismo. A parceria com o IF é essencial para ampliar as oportunidades educacionais e fomentar a criação de novas startups na nossa cidade”.

Após a visita, foi realizada a primeira gravação no estúdio do Centro de Inovação, simbolizando o início oficial da parceria estratégica entre a prefeitura e o IF Sul de Minas.

O evento contou com a presença de diversas autoridades acadêmicas, como Rafael Felipe Coelho Neves, Diretor-Geral do Campus Poços de Caldas, Cleber Ávila Barbosa, Reitor do IF Sul de Minas, e outros membros da instituição, como Humberto Duque Vargas (Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação), Cissa Gabriela da Silva (Coordenadora de Extensão), Mateus dos Santos (Diretor de Desenvolvimento Educacional), Carlos Henrique Rodrigues Reinato (Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação), Nathália Luiz de Freitas (Coordenadora de Ensino) e Paula Magda da Silva Roma (Diretora de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo).

A “Cidade da Inovação” representa um passo importante para consolidar Poços de Caldas como um polo regional de inovação e desenvolvimento tecnológico. A parceria entre o município e o IF Sul de Minas promete expandir as oportunidades educacionais e empreendedoras, beneficiando estudantes, professores e toda a comunidade.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas