Prefeito de Nazareno e família, são feitos reféns durante assalto nesta segunda-feira

Foram roubados TVs, notebooks, celulares e a aliança da esposa do Chefe do Executivo.

Redação Csul / Foto: Divulgação Prefeitura de Nazareno

Na noite desta segunda-feira (23), José Heitor Guimarães de Carvalho, prefeito do município de Nazareno, a esposa e os filhos foram feitos reféns, durante uma tentativa de assalto à sua residência.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam em casa, quando foram surpreendidos pelo trio, que estava armado.

O chefe do executivo disse que, os filhos, uma mulher de 32 anos e um jovem de 24, também foram feitos reféns. Todos teriam sido amarrados.

Foram roubados TVs, notebooks, celulares e a aliança da esposa do prefeito.

Conforme a PM, os suspeitos fugiram com a caminhonete do filho do casal. Os criminosos perderam o controle do automóvel durante a fuga e capotaram o veículo no trevo de acesso a Nazareno.

De acordo com os militares, os suspeitos estavam com outro veículo dando apoio na fuga. O carro foi rastreado pela polícia e encontrado abandonado às margens da rodovia.

Informações recebidas pela PM, constataram que em outro momento, o veículo foi utilizado em um roubo em Juiz de Fora.

Os criminosos continuam foragidos e até a publicação desta matéria, a PM seguia nas buscas.

Em suas redes sociais, o chefe do executivo publicou uma mensagem em agradecimento a solidariedade e apoio dos moradores da cidade.

*Com informações G1 Sul de Minas e R7