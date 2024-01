Prefeito de Machado se reúne com representante da Cemig em busca de soluções para as quedas de energia na cidade

É imprescindível esclarecer que a Cemig, enquanto prestadora do serviço de energia elétrica, não está sob a jurisdição municipal.

Foto: Prefeitura de Machado

O Prefeito Maycon Willian expressa sua profunda preocupação diante das reiteradas interrupções no fornecimento de energia elétrica que têm impactado a população de Machado. Em uma diligente visita à central regional da Cemig, realizada ontem, o Prefeito enfatizou, ao Gerente de Relacionamento da CEMIG, Evanir Bueno, a urgência de respostas imediatas para enfrentar esse problema recorrente.

É imprescindível esclarecer que a Cemig, enquanto prestadora do serviço de energia elétrica, não está sob a jurisdição municipal. Apesar da ausência de autoridade direta sobre este serviço, reafirmamos nosso compromisso em buscar soluções e empregar todos os recursos disponíveis para aprimorar a qualidade do fornecimento em Machado.

Tendo em vista as limitações legais impostas pela regulamentação e fiscalização do serviço de energia elétrica, de responsabilidade estadual, queremos assegurar à comunidade que continuaremos a pleitear os seus interesses. Manteremos um diálogo constante não apenas com a Cemig, mas também com outros órgãos competentes.

A administração municipal reitera o comprometimento em monitorar atentamente essa questão, agindo dentro das possibilidades administrativas para garantir a efetiva resolução dessa situação incômoda para todos. Estamos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais e agradecemos pela compreensão e paciência da população.

Fonte: Prefeitura de Machado