Prefeito de Itajubá chega a 100 dias de muito trabalho para colocar a cidade em ordem

Com foco em reorganização da cidade e muitos desafios pela frente, o trabalho segue

Foto: Prefeitura de Itajubá

A atual gestão da Prefeitura de Itajubá chega à marca de 100 dias de governo nesta semana. Desde o início do mandato, no dia 2 de janeiro, o prefeito Rodrigo Riera e sua equipe vêm enfrentando uma série de desafios herdados, mas segue trabalhando, com foco em colocar a cidade nos trilhos e atender às principais demandas da população.

Em um balanço dos primeiros meses de trabalho, o prefeito destacou as dificuldades encontradas logo nos primeiros dias de gestão. “Estamos trabalhando intensamente desde o dia 2 de janeiro para colocarmos a cidade em ordem. Encontramos diversos problemas financeiros, mais de 4 mil pessoas nas filas por consultas, exames e cirurgias, falta de medicamentos e falta de limpeza nas ruas e ribeirões”, afirmou.

A situação da saúde foi um dos pontos mais críticos identificados pela nova gestão. Segundo o prefeito, havia um grande represamento na fila de atendimentos e um desabastecimento de insumos essenciais. Além disso, a falta de planejamento deixou a cidade sem licitações em andamento para a compra de materiais básicos, como uniformes e materiais escolares.

“Não havia nenhuma compra planejada. Nem mesmo os materiais escolares e os uniformes foram comprados. Tivemos que começar licitações do zero”, explicou o prefeito.

Apesar das dificuldades, a administração municipal já comemora conquistas importantes nesse início de mandato. Ações emergenciais foram tomadas para garantir o mínimo necessário em áreas prioritárias, e novos projetos já estão em fase de implementação.

Confira os feitos dos 100 dias:

– Mutirão de Limpeza em mais de 60 bairros

– Limpeza Pesada nos Ribeirões Anhumas, Água Preta e José Pereira

– Limpeza das Bocas de Lobo com hidrojato

– Redução do tempo de espera nos semáforos

– Plantio de 206 Árvores

– Revitalização do ITC e retomada da hidroginástica

– Reforma e ampliação da Arena Tingó

– Operação Tapa-Buraco em dezenas de ruas

– Manutenção das estradas rurais

– Expansão da Cabelauto

– Mais empregos com novos empreendimentos

– Mutirão de Cirurgias

– Reorganização do Estoque de Medicamentos

– Guarda Municipal Mais Presente

– Aperfeiçoamento do Cinturão Eletrônico de Videomonitoramento com Inteligência Artificial

– Força-Tarefa Social com mais de 500 abordagens a pessoas em situação de rua

– Mais de 60 mil refeições no Restaurante Popular

– Carnaval da Família e Aniversário da Cidade com segurança e alegria

– Recuperação dos Pedalinhos no Parque da Cidade como atração gratuita para a criançada

Mas muito ainda tem por fazer:

– Entregar novos kits de materiais escolares e uniformes de qualidade

– Reduzir filas da Saúde

– Construir a 1ª UPA e incentivar a reabertura do pronto-socorro da Santa Casa

– Atrair mais empresas para gerar mais empregos

– Criar o CEMEP – Centro Municipal de Ensino Profissionalizante para qualificar a mão de obra

– Seguir com o Mutirão de Limpeza por todos os bairros

– Construir novas Praças de Esporte, Cultura e Lazer nos bairros Novo Horizonte, Santa Rosa, Vila Rubens, Vila Izabel, entre outros

– Reformar o Parque do Rebourgeon

– Reformar o Teatro Municipal

– Criar o Centro Dia da Terceira Idade

– Melhorar o Transporte Público

– Melhorar a Educação Inclusiva com mais monitores e profissionais especializados para crianças com autismo.

A gestão reforçou o seu compromisso com o desenvolvimento de Itajubá: “Temos ainda muito para fazer. Mas a nossa maior missão é resgatar a autoestima do itajubense e tornar a nossa cidade mais próspera, inclusiva e sustentável.”

Com o marco dos 100 dias, a Prefeitura sinaliza que o trabalho continua com determinação. A gestão planeja anunciar, nos próximos meses, novos programas voltados à infraestrutura, saúde, educação e sustentabilidade, sempre com foco no bem-estar da população.

Fonte: Prefeitura de Itajubá