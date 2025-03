Prefeito de Elói Mendes visita 1º vice-presidente do TJMG

Encontro discutiu temas de interesse da Comarca de Elói Mendes.

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

O 1º vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Marcos Lincoln dos Santos, recebeu, na última terça-feira (18/3), a visita do prefeito de Elói Mendes (MG), Natal Cadorini, acompanhado do assessor jurídico da Prefeitura, Aislan Alves Pereira. Durante o encontro, foram discutidos temas de interesse da Comarca localizada no Sul do Estado.

Segundo o desembargador Marcos Lincoln dos Santos, a interlocução entre o Judiciário e o Executivo municipal é essencial na busca por ações que beneficiem a população local. “O Tribunal está sempre aberto ao diálogo com os municípios para desenvolver soluções que fortaleçam a prestação jurisdicional. Recebemos as demandas apresentadas e vamos avaliar as possibilidades de melhorias para a Comarca de Elói Mendes, sempre com o objetivo de garantir um serviço mais eficiente e acessível à população”, afirmou.

O prefeito Natal Cadorini também ressaltou a relevância da parceria entre os poderes. “Esse intercâmbio entre o Executivo municipal e o Tribunal de Justiça é essencial, pois a sociedade evolui muito quando os poderes estão alinhados em benefício das comunidades”, pontuou.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes