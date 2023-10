Prefeito de Elói Mendes assina Projeto de Lei para Plano de Carreira dos Professores

Um Plano de Carreira sólido proporcionará estabilidade, incentivos e oportunidades de desenvolvimento profissional para nossos professores.

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

Na última quinta-feira, dia 26 de outubro, o prefeito de Elói Mendes deu um passo importante na valorização da educação ao assinar o Projeto de Lei que estabelece o Plano de Carreira dos nossos dedicados professores.

Essa é uma conquista que há muito tempo vem sendo almejada, e que, graças ao esforço incansável da comunidade educacional, finalmente está se concretizando. Foram várias batalhas e desafios ao longo do caminho, mas hoje celebramos um marco significativo na história de nossa educação.

Agora, o Projeto de Lei encontra-se na Câmara Municipal de Elói Mendes, onde os vereadores terão a importante responsabilidade de analisá-lo e, esperamos, aprová-lo. Este Plano de Carreira representa não apenas um reconhecimento do trabalho incansável de nossos professores, mas também um compromisso com a qualidade da educação de Elói Mendes.

Um Plano de Carreira sólido proporcionará estabilidade, incentivos e oportunidades de desenvolvimento profissional para nossos professores. Isso não só valoriza a dedicação deles, mas também atrai e retém talentos em nossa área de ensino, garantindo que tenhamos educadores altamente qualificados e motivados nas salas de aula.

Esta conquista não é apenas um triunfo para os professores, mas para todos, porque uma educação de qualidade é a base de uma sociedade forte e justa. Investir no bem-estar e no crescimento de nossos professores é investir no futuro de seus filhos e da cidade.

A jornada até aqui foi longa, mas cada passo nos aproximou de um futuro mais brilhante para a educação em nossa cidade. A Prefeitura de Elói Mendes a todos que fizeram parte dessa jornada e esperamos ansiosamente pela aprovação do Projeto de Lei. Continuaremos a apoiar nossos professores e a lutar por uma educação de qualidade para todos.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes