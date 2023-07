Praça em Poços de Caldas passa por revitalização paisagística

A praça inaugurada em 1.972 fica em frente à Igreja de São Sebastião, foi tombada pelo Patrimônio Histórico e é bastante utilizada pelos moradores da região.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da secretaria Serviços Públicos, começou a revitalização paisagística da Praça Paulo Afonso Junqueira, na Vila Cruz, na Zona Oeste de Poços.

O local vai receber implantação de novo gramado e novos canteiros com plantas de intensa floração. As equipes já retiraram todo o ajardinamento antigo, formado basicamente por grama, estão retirando a terra velha e recompondo com substrato novo. Após, serão plantadas mudas produzidas no viveiro municipal, obedecendo a projeto de paisagismo executado pelos próprios servidores da SSP. Os bancos serão reformados e todo o espaço ganha um local mais uniforme, com maior área para a circulação de pessoas, mais bancos, lixeiras e um paisagismo exclusivo, que incluiu novos projetos de iluminação, garantindo mais segurança a comunidade.

A secretaria de Obras já realizou melhorias na praça, incluindo a restauração Coreto Wilson Marcondes, com reforma no telhado, pintura interna e externa, além da recuperação e manutenção da fonte luminosa e melhorias nas rampas de acessibilidade do local.

A praça inaugurada em 1.972 fica em frente à Igreja de São Sebastião, foi tombada pelo Patrimônio Histórico e é bastante utilizada pelos moradores da região.

O secretário de Serviços Público, Celso Donato, ressalta que a restauração da praça foi realizada por etapas, mas agora vai estar totalmente revitalizada e pronta para receber a população da região com um lugar agradável.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas