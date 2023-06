Praça e parque infantil em Machado recebe iluminação fotovoltaica

O secretário de Cultura e Turismo, João Alexandre Moura explica que o modelo apresenta economia ao dinheiro público, baixa manutenção e sustentabilidade ambiental.

Foto: Prefeitura de Machado

A Prefeitura de Machado, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, instalou mais um projeto inovador nos espaços públicos e de lazer de Machado. A Praça da Vila Santa Helena na Rua Jerônimo Figueiredo aonde foi recentemente inaugurado o parque infantil “Orlando Hilário Chapota”, recebeu nova iluminação em led e movida a energia fotovoltaica, conhecida como energia solar.

O Letreiro “Eu Amo Machado”, o parque infantil do Lago Artificial e a praça e parque infantil na Vila Santa Helena também receberam estas melhorias dentro do Sistema Municipal de Turismo por recursos do ICMS Turístico.

Fonte: Prefeitura de Machado