Pouso Alegre valoriza educação com investimentos em alimentação escolar

O programa de alimentação escolar de Pouso Alegre serve diariamente cerca de 32 mil refeições para cerca de 15 mil estudantes, totalizando mais de seis milhões de refeições por ano.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Em Pouso Alegre, o compromisso da Prefeitura com a educação vai além das salas de aula e se reflete em um investimento estratégico na alimentação escolar, garantindo refeições nutritivas e balanceadas para os alunos da rede municipal. O programa de alimentação escolar além de promover a saúde e o bem-estar dos estudantes, também impulsiona o aprendizado e o desenvolvimento educacional.

O Prefeito Coronel Dimas e a Secretária de Educação, Suelene Marcondes, realizaram hoje uma visita especial à Escola Municipal Antônio Mariosa – CAIC Árvore Grande para destacar os avanços significativos na qualidade da merenda escolar e as notáveis conquistas alcançadas pela educação em Pouso Alegre.

Durante a visita, o Prefeito e a Secretária interagiram com alunos, professores e funcionários da escola, acompanhando de perto a preparação e a distribuição da merenda.

“Priorizamos a compra de alimentos frescos e da agricultura familiar, valorizando os produtores locais e garantindo uma alimentação mais saudável e sustentável para os nossos alunos. Acreditamos que uma educação de excelência começa com o cuidado e o carinho que dedicamos às nossas crianças”, afirmou o Prefeito Coronel Dimas.

A merenda escolar de Pouso Alegre se destaca pela qualidade e variedade dos alimentos oferecidos. Em 2024, foram utilizados:

154.536,63 kg de gêneros secos

73.511 kg de carnes

11.625 kg de ovos

351.023 kg de hortifrúti

60.502 litros de leite

3.199 litros de iogurte

E diversos tipos de pães, incluindo francês, integral, doce e de queijo

“O programa de alimentação escolar é um componente fundamental do nosso projeto pedagógico, mas é apenas uma parte de um sistema que busca a excelência em todas as áreas. Os frutos desses investimentos já vêm sendo colhidos, como a recente premiação com o Selo Ouro, um reconhecimento ao trabalho e à dedicação de todos os profissionais do sistema municipal de ensino”, ressaltou a Secretária de Educação, Suelene Marcondes.

Com investimentos contínuos e ações inovadoras, a cidade segue construindo um futuro brilhante para todos, onde a educação é a base para o desenvolvimento social e econômico.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre