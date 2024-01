Pouso Alegre terá Superintendências de Proteção e Cuidado Animal e a de Defesa Civil e Social

A Abertura da licitação foi realizada nesta quinta-feira (18) às 9h e a empresa contratada para o serviço foi escolhida.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre comunica que o Centro de Bem-Estar Animal do município receberá uma significativa ampliação e reforma, com um investimento total de R$ 1.026.439,26. A licitação para a realização dessas melhorias foi publicada em 21 de dezembro de 2023, evidenciando o compromisso do município em aprimorar as condições de atendimento aos animais residentes e à comunidade em geral.

A Abertura da licitação foi realizada nesta quinta-feira (18) às 9h e a empresa contratada para o serviço foi escolhida.

O Centro desempenha papel crucial no desenvolvimento de políticas para o bem-estar animal, buscando excelência nos serviços diários à comunidade. As melhorias propostas incluem a adição de 36 baias, reformas na sala de cirurgia para atender normas sanitárias, a construção de um gatil separado entre outras melhorias.

Mas as boas notícias não param por aqui, além da ampliação prevista, o poder executivo propôs a criação de duas importantes Superintendências, sendo elas, Superintendência Municipal de Proteção e Cuidado Animal e a Superintendência de Defesa Civil e Social.

“Diante dos recentes acontecimentos, reconheci a urgência de criar uma Superintendência dedicada ao cuidado e proteção de nossos leais companheiros de quatro patas, diferenciando as responsabilidades da Defesa Civil. A proposta de criação da Superintendência Municipal de Proteção e Cuidado Animal é uma iniciativa do poder executivo que será submetida à Câmara Municipal para aprovação” enfatiza o Prefeito Cel Dimas.

Esta iniciativa reflete o compromisso em oferecer cuidados superiores aos animais em resposta à crescente demanda por serviços veterinários. A mudança visa fortalecer a proteção animal, promovendo um convívio mais harmonioso em Pouso Alegre. Não só cumprindo obrigações, mas buscando proporcionar instalações de excelência, marcando um passo significativo na promoção do bem-estar animal e na construção de uma relação mais harmoniosa entre a comunidade e seus pets.

O Prefeito Cel Dimas ainda salienta que “a nova Superintendência terá servidores capacitados e uma estrutura mais adequada, visando proporcionar um ambiente acolhedor e de qualidade para profissionais e animais. O propósito é aprimorar continuamente o bem-estar, é um passo fundamental nesse caminho. Conto com o apoio para consolidar esse avanço em nosso compromisso com o cuidado e respeito aos seres que compartilham nosso lar.”

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre