Pouso Alegre tem programação especial nesta quarta-feira (5)

Uma prática que previne e ajuda no tratamento de dezenas doenças, tanto físicas quanto emocionais, melhora o sono, a qualidade de vida e até o rendimento nos estudos e no trabalho: é a atividade física. Com tantos benefícios, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu o dia 6 de abril como Dia Mundial da Atividade Física, um dia antes de outra data muito importante, o Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril.

Com foco na melhoria da qualidade de vida da população e para comemorar as datas, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, irá realizar na próxima quarta-feira (5) uma ação na Praça Senador José Bento, das 7h às 12h.

Entre as atividades gratuitas estarão: exercícios ritmados, danças, práticas corporais chinesas, alongamentos, arterapia, plantas medicinais, óleos essenciais e auriculoterapia. A ação é apoiada pelo Laboratório Imune e pela Unimed.

