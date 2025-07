Pouso Alegre supera meta de alfabetização e alcança 70,5% em 2024

O avanço foi significativo em relação ao ano anterior, quando o índice era de 58,9%.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Educação, comemora os dados oficiais da Alfabetização 2024, reafirmando seu compromisso com a aprendizagem de todas as crianças e com a qualidade da educação pública municipal.

Em 2024, a taxa de alfabetização dos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental no município alcançou 70,53%, superando de forma expressiva a meta estipulada pelo Ministério da Educação (MEC), que era de 62,41%. O avanço foi significativo em relação ao ano anterior, quando o índice era de 58,9%.

Esse crescimento de mais de 11 pontos percentuais demonstra o impacto positivo das estratégias pedagógicas adotadas, refletindo o comprometimento da rede municipal com a garantia do direito à alfabetização na idade certa.

“Investir na alfabetização das nossas crianças é garantir o futuro de Pouso Alegre. Estamos colhendo frutos importantes e continuaremos trabalhando para que nossos alunos tenham sempre as melhores oportunidades.” Afirma o Prefeito Coronel Dimas

“É importante ressaltar que, em 2024, o Ministério da Educação concedeu a Pouso Alegre o Selo Ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, em reconhecimento às estratégias e ações pedagógicas implementadas pelo município para garantir a alfabetização na idade certa. Com a divulgação oficial dos dados, Pouso Alegre reafirma que as medidas adotadas tiveram resultado significativo, comprovando a eficácia do trabalho coletivo em prol da aprendizagem das crianças.”

“Foi realizado um trabalho de alinhamento e fortalecimento das ações pedagógicas nas turmas de alfabetização com a equipe de Intervenção Pedagógica que vem trabalhando desde 2022, pós-pandemia. O avanço demonstra que estamos no caminho certo. Celebramos nossas conquistas, reconhecemos os desafios e seguimos firmes na certeza de que ainda há muito trabalho pela frente para avançarmos ainda mais”, destacou a Secretária Municipal de Educação, Suelene Marcondes de Souza Faria.

O avanço nos índices de alfabetização é fruto do trabalho conjunto de professores, gestores escolares, estudantes, famílias e da gestão municipal, que vem atuando com compromisso na formação continuada de educadores, no fortalecimento das avaliações diagnósticas e no acompanhamento sistemático das turmas de alfabetização, assegurando intervenções pedagógicas qualificadas e a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre