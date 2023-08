Pouso Alegre segue em destaque no mercado de trabalho

Considerando o estoque de empregos com carteira assinada, o município de Pouso Alegre mantém sua liderança no mercado de trabalho acumulando 53.810 postos de trabalho registrados.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, publicados recentemente, Pouso Alegre continua sendo a cidade com o mercado de trabalho mais aquecido do Sul de Minas.

“A Prefeitura visa proporcionar capacitação e entrevistas para a população pouso-alegrense por meio do Programa Acessuas Trabalho, ações em eventos e estamos preparando uma ação de empregos junto a variadas empresas que beneficiará nossos cidadãos. Além disso, contamos com o CAC da Câmara Municipal, o SINE (Sistema Nacional de Emprego – UAI) e as empresas recrutadoras de RH ofertando vagas de emprego em Pouso Alegre”, ressalta o Prefeito Cel Dimas.

Considerando o estoque de empregos com carteira assinada, o município de Pouso Alegre mantém sua liderança no mercado de trabalho acumulando 53.810 postos de trabalho registrados. Em apenas seis meses foi somado um total de 15.417 admissões, sendo que somente no mês de julho foram 2.504 admissões registradas, apresentando um aumento de 2,13%. Um estoque superior às demais cidades sul mineiras que em um semestre registraram: 12.203 em Extrema, 13.759 em Poços de Caldas e 13.537 em Varginha.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, José Carlos Costa salienta que “esses números demonstram o potencial da cidade na geração de empregos. Algumas empresas relatam até dificuldade de contratação de mão de obras, buscando candidatos na região, e ascendem a importância da contínua capacitação dos candidatos. As empresas estão cada vez mais tecnológicas e é uma exigência do mercado a capacitação dos candidatos. Existem diversos cursos no SENAI, SENAC, SENAT, SEBRAE e ainda o programa do Governo de Minas “Trilhas do Futuro”, que é gratuito e oferece variados cursos de capacitação e pode ser acessado através desse link.”

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre