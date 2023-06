Pouso Alegre sedia o 6º Encontro Empresarial do Sul de Minas

O evento recebe as principais lideranças do Sul de Minas para debater sobre o desenvolvimento da região

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Nessa quarta-feira (28) o principal evento de Comércio Exterior e Logística Internacional da região foi realizado em Pouso Alegre com o apoio da Prefeitura. O 6º Encontro Empresarial do Sul de Minas reuniu 12 empresas âncoras e cerca de 500 participantes no Marques Plaza Hotel.

“Estamos honrados em sediar o 6º Encontro Empresarial, que abrange tantos marcos importantes. Destaco aqui o debate sobre logística integrada, segmento que nossa cidade é referência, pela localização privilegiada, investimentos em infraestrutura e por conseguir conectar os principais polos econômicos do nosso país com nossas rodovias”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

A Prefeitura de Pouso Alegre tem se empenhado em melhorar o relacionamento com os empresários e preparar a infraestrutura para receber novas empresas, investindo e inovando em diversos setores, demonstrando a importância do crescimento da cidade para a população.

O evento recebe as principais lideranças do Sul de Minas para debater sobre o desenvolvimento da região, o ESG nas empresas e conta com presenças importantes para o mais valioso momento, a oportunidade enriquecedora de Networking entre todos os envolvidos. Além disso, acontece o lançamento do programa Minas Busines Conection do governo de Minas Gerais, um grande parceiro de Pouso Alegre na figura do governador Romeu Zema e com apoio do Invest Minas.

“O evento é fundamental! Já que nós temos todo esse burburinho econômico acontecendo, nada melhor do que proporcionar um encontro dos empreendedores. Quando a gente coloca todo esse pessoal em uma sala dessas, com informação privilegiada, contatos excelentes, só vão surgir bons negócios. Pouso Alegre merece isso. Os empreendedores de Pouso Alegre merecem isso. Então, parabéns pelo evento”, pontua Adriano Carvalho, Consultor de Investimentos.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre