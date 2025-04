Pouso Alegre sedia Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora

O evento é aberto a toda população, em especial os trabalhadores e trabalhadoras.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Neste sábado (26), Pouso Alegre será sede da Etapa Macrorregional Extremo Sul da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (5ª CNSTT). O encontro será realizado na UNIVÁS – Campus Fátima, a partir das 8h, e reunirá representantes de diversos municípios da região para debater políticas públicas voltadas à saúde da população trabalhadora.

Com o tema “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano: Avanços e Desafios para a efetivação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora”, a conferência é um espaço democrático de discussão, proposição e construção coletiva de diretrizes que visam garantir condições dignas de trabalho, bem-estar físico, mental e social das pessoas trabalhadoras.

O evento é aberto a toda população, em especial os trabalhadores e trabalhadoras. A inscrição deve ser feita pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2fv9oyr0c4du4pN-a3dSfB8ft5KHN9JNRQELHXflvrF1-yw/viewform?usp=dialog

Durante o evento, serão debatidos três eixos principais, sendo a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT), as novas relações de trabalho e os impactos à saúde do trabalhador e a participação popular e o controle social na promoção da saúde do trabalhador.

“A saúde do trabalhador precisa ser debatida com seriedade. É um direito fundamental que deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente da sua ocupação ou vínculo empregatício. Sediar essa etapa da conferência reforça o compromisso de Pouso Alegre com a saúde pública e com a escuta ativa da população”, afirmou a Secretária Municipal de Saúde, Mônica Mendes.

A 5ª CNSTT é promovida em todo o país pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) e tem como base o Documento Orientador aprovado em plenária nacional, que reconhece a Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (STT) como um Direito Humano essencial. Além disso, a iniciativa busca ampliar o alcance da política pública de saúde para todos os segmentos da população economicamente ativa, considerando aspectos como informalidade, interseccionalidade e precarização do trabalho.

Local: UNIVÁS – Campus Fátima (Av. Tuany Toledo, 470 – Bairro Fátima)

Horário: das 8h às 17h

Data: sábado, 26 de abril

A realização é da Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, a Superintendência Regional de Saúde, e o Sistema Único de Saúde (SUS).

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre