Pouso Alegre sedia Centro de Conciliação da Justiça do Trabalho

Pouso Alegre é a 3ª cidade do interior de Minas Gerais a sediar Centro de Conciliação da Justiça do Trabalho, reforçando seu papel como polo regional no Sul de Minas

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Nesta terça-feira (4), a cidade reafirmou sua posição de destaque como polo regional com a inauguração do terceiro Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc-JT) do interior de Minas Gerais, promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG). A solenidade foi realizada no Fórum Trabalhista de Pouso Alegre e contou com a presença do Prefeito Coronel Dimas, que destacou a importância da cidade na expansão de serviços públicos de excelência.

Essa inauguração coloca Pouso Alegre como a terceira cidade do interior a sediar um Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Justiça do Trabalho. Antes, o TRT-MG instalou centros semelhantes em Montes Claros e Coronel Fabriciano, enquanto a capital Belo Horizonte já possui dois centros, um de 1º grau e outro de 2º grau. A expansão reforça a estratégia do Tribunal de aproximar a Justiça do Trabalho das regiões mais produtivas e com maior demanda por soluções trabalhistas ágeis.

Reconhecida como um dos maiores polos industriais de Minas Gerais, a cidade abriga centenas de indústrias de diversos segmentos, o que naturalmente eleva a demanda por soluções rápidas e eficientes nas relações trabalhistas. Além da força econômica, a localização estratégica e a infraestrutura consolidada foram fatores determinantes para a instalação do novo centro.

Localizado na Avenida Coronel Armando Rubens Storino, 2715, no bairro Residencial Santa Rita II, o novo Cejusc funcionará no prédio do Fórum Trabalhista local e será responsável por processos das três Varas do Trabalho do município, que atendem também outros 24 municípios da região.

A primeira audiência do novo centro está marcada para a próxima terça-feira (11). A expectativa é de que sejam realizadas 18 audiências por semana, às segundas, terças e quartas-feiras.

“A presença do Cejusc em nossa cidade é mais uma demonstração da confiança das instituições em Pouso Alegre. Somos referência em crescimento econômico, qualidade de vida e, agora, ampliamos também o acesso à Justiça, com mais agilidade e humanidade”, destacou o Prefeito Coronel Dimas.

O Cejusc tem como finalidade promover a resolução de conflitos por meio de mediação e conciliação, permitindo que as partes encontrem soluções em comum acordo, de maneira mais rápida, menos onerosa e menos desgastante.

A iniciativa representa um avanço significativo para trabalhadores, empregadores e para a eficiência do sistema judiciário.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre