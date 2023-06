Pouso Alegre sedia 6º Encontro Empresarial do Sul de Minas

A Prefeitura de Pouso Alegre é uma das organizadoras, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ao lado do SEBRAE, ACIPA e Minas Brasil Cargo.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Pouso Alegre irá sediar o principal evento de Comércio Exterior e Logística Internacional da região. O 6º Encontro Empresarial do Sul de Minas será realizado na próxima quarta-feira (28), às 8h, no Marques Plaza Hotel.

“Este é um importante momento para reunirmos empresas que são vetores no desenvolvimento econômico, social e ambiental do Sul de Minas. É um espaço destinado ao alinhamento de ações da iniciativa privada e setor público, com networking, oficinas, painéis e palestras com importantes lideranças empresariais do Estado e do País.”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

“Nós esperamos receber cerca de 200 empresas para o evento que terá ainda a apresentação e lançamento do Minas Business Connection, uma plataforma de comércio exterior do Governo de Minas Gerais que contribui para novas oportunidades de negócios. Importantes entidades estão apoiando e estarão presentes ao evento, como Investminas (Agência de Promoção de Investimentos do Governo de Minas Geras); SEDE (Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais); APEX BRASIL (Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos); FIEMG (Federação das Indústrias de Minas Gerais); SINDVEL (Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Vale da Eletrônica); Correios e Instituto Brasileiro de Líderes. A presença dessas entidades apoiadoras propiciará uma rica troca de conhecimentos e network entre empresários, oportunizando novos negócios e alinhamento com as tendências empresariais mais atuais. Também demonstram a importância e grandiosidade do evento”, explica o Secretário de Desenvolvimento Econômico, José Carlos Costa.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre