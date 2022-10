Pouso Alegre sedia 1ª Expo Sabor Minas

Evento é uma oportunidade de potencializar as marcas de empresas de diversos seguimentos na região.

Foto: Divulgação Prefeitura de Pouso Alegre.

Com o apoio da Prefeitura, Pouso Alegre recebe a 1ª Expo Sabor Minas, uma feira direcionada ao seguimento de alimentação e panificação do Sul de Minas, nesta quarta (26) e quinta-feira (27).

O evento é uma oportunidade de potencializar as marcas de empresas de diversos seguimentos na região, buscar novas parcerias, gerando mais negócios, vendas, tecnologia, inovação e diversificação de produtos.

“Esse evento é muito importante para mostrar a força do setor não só em Pouso Alegre, mas também para toda Minas Gerais e Brasil. É uma indústria que emprega milhares de pessoas e ultrapassa a média nacional de 10% de participação no PIB do município. É uma grande potência que faz parte do nosso dia a dia”, destaca o Prefeito Cel. Dimas.

Pouso Alegre possui aproximadamente 2.700 empresas ligadas ao setor e grande indústrias da área. “O Sul de Minas é rico na produção de alimentos e muitos conhecem os produtos, mas não sabem que são produzidos aqui. É uma maneira de levar o produto para mais perto das pessoas e fomentar o encontro de negócios”, explica o Presidente Sindicato da Indústria de Alimentos do Sul de Minas (Sinalsul), Amadeus Antônio de Souza.

A Expo Sabor conta com palestras e wokshops relacionados às áreas de produção de alimentos com temas como “A Nova Rotulagem Nutricional: O Que Vai Mudar?”; “Como Preparar Pães Caseiros Saborizados” e “Como demonstrar a qualidade de deus produtos aos clientes” entre outros. As palestras e oficinas estão sendo realizadas no Marques Plaza Hotel e a “carreta SENAI” está estacionada em frente ao local para oferecer toda a estrutura para as oficinas práticas.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.