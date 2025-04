Pouso Alegre se destaca em diversas competições esportivas nesta semana

No sábado, 19 de abril, a agenda está repleta de competições em diferentes categorias.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Superintendência de Esportes, divulga a agenda esportiva da semana com a participação de diversas equipes da cidade em campeonatos regionais e nacionais. Os eventos acontecem entre os dias 17 e 20 de abril, envolvendo modalidades como futsal, futebol de campo e dança.

Na quinta-feira, 17 de abril, a equipe esportiva Futsal Down PA representará o município no Campeonato Brasileiro de Futsal Down, que será realizado na cidade de Lorena/SP. A competição é uma importante vitrine para o esporte inclusivo e destaca o talento e a dedicação dos atletas da cidade.

A equipe de futebol adulto Charlie Brown Junior disputa o Campeonato dos Pio, em Inconfidentes/MG. Já a categoria infantil entra em campo com a escolinha de futebol Forcraques FC, que participa de um jogo em Borda da Mata/MG.



Ainda no sábado, a equipe de dança Família Flashback leva a arte e o talento de Pouso Alegre para o evento Flashback, na cidade de Carvalhópolis/MG.

Encerrando o final de semana esportivo, no domingo, 20 de abril, duas equipes do futebol adulto estarão em campo.



O Liverpool Futebol Clube disputa a semifinal da Copa Landão, em Toledo/MG, enquanto a equipe PA City marca presença no Campeonato CPX, realizado em Extrema/MG.

A Superintendência de Esportes parabeniza todas as equipes envolvidas e deseja sucesso aos atletas e participantes que representam com orgulho o nome de Pouso Alegre em cada competição.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas