Pouso Alegre se antecipa às chuvas e mobiliza força-tarefa para enfrentar período chuvoso

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre realizou, nesta quarta-feira (18), uma reunião no Centro Integrado de Defesa Civil e Social (CIDS) para tratar das ações preventivas e do plano de respostas rápidas e de contingenciamento em caso de chuvas no município. A iniciativa foi convocada pelo Prefeito Coronel Dimas, considerando o histórico de temporais que normalmente atingem a cidade entre os meses de outubro e março.

Participaram do encontro representantes das secretarias municipais de Defesa Civil e Social, Obras, Agricultura, Saúde, Políticas Sociais, Educação, Administração, Meio Ambiente, Comunicação, Trânsito, além das equipes de Licitação. Também foram convidados órgãos externos como a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros, reforçando a atuação integrada e preventiva.

Durante a reunião, foram apresentados os pontos críticos atingidos pelas chuvas nos últimos anos e analisadas as principais demandas da população. A partir de agosto, será iniciado um mutirão de limpeza e desobstrução de bocas de lobo, galerias pluviais e calhas de rios, com prioridade para as áreas que historicamente sofrem com alagamentos. As secretarias envolvidas já estão em fase final de preparação de insumos e estruturas para atendimento imediato às famílias que eventualmente venham a ser afetadas.

Além das medidas emergenciais, pequenas intervenções preventivas já estão sendo planejadas, como as ações no bairro São Geraldo. Projetos de maior porte também estão em andamento, com destaque para obras na região do Shangrilá e da Alferes Gomes de Medela.

O Prefeito Coronel Dimas destacou o compromisso da gestão com a segurança da população. “Temos trabalhado com planejamento e responsabilidade. Em 2024, os danos causados pelas chuvas foram significativamente menores do que nos últimos anos graças a obras estratégicas como a casa de bombas na Diquinha, a drenagem no bairro Andorinhas, a nova ponte no Faisqueira, entre outras. Agora, reforçamos o trabalho para que este ano estejamos ainda mais preparados”.

Durante o encontro, também foi destacada a preocupação com construções irregulares próximas a cursos d’água, que agravam o risco de danos em períodos de chuva. A Prefeitura reforça que a colaboração da população é fundamental tanto no descarte correto de lixo quanto no respeito às normas urbanísticas e ambientais.

