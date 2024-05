Pouso Alegre: Referência industrial e agrícola no estado de Minas Gerais

Pouso Alegre consolida-se como um exemplo de desenvolvimento equilibrado entre indústria e agricultura, impulsionando a economia local e contribuindo para o progresso do estado de Minas Gerais.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Pouso Alegre se destaca cada vez mais como um importante polo industrial e referência na produção agrícola em Minas Gerais. O município, beneficiado por um clima favorável e investimentos em tecnologia, tem seu desenvolvimento agrícola impulsionado pelas indústrias locais, como laticínios e empresas de alimentos.

“Segundo o Balanço do Agronegócio de Minas Gerais 2023, elaborado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Minas Gerais produziu 116,6 mil toneladas de morangos em 2022. Esse estudo confirma o excelente desempenho de Pouso Alegre e região como importantes produtores agrícolas. Minas Gerais é o maior produtor nacional de morangos, e Pouso Alegre lidera a produção no estado. Além disso, o município é o terceiro maior produtor de mandioca e também cultiva batata-inglesa, mandioquinha salsa, arroz, feijão, milho e soja, com destaque especial para o morango e a mandioca”, salienta o Secretário de Desenvolvimento Econômico, José Carlos Costa.

No ranking estadual, Pouso Alegre aparece como o maior produtor de morangos, seguido por Bom Repouso, Espírito Santo do Dourado e Estiva. A área cultivada com morangos em Minas Gerais é de 2,6 mil hectares, sendo que o Sul de Minas concentra 50% da área plantada do país, com quase 3 mil hectares na região de Pouso Alegre e 12 mil produtores. Pequenas propriedades com cerca de meio hectare e mão de obra familiar representam 70% dessa área, gerando aproximadamente 15 mil empregos na região.

Dados da Emater-MG indicam que o Sul de Minas responde por cerca de 90% da produção estadual de morangos, e a região de Pouso Alegre, que abrange 2.681 hectares, é responsável por 87,5% da safra mineira.

No que diz respeito à mandioca, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) informa que a produção mineira totalizou 572,6 mil toneladas em 2023. As principais cidades produtoras são Cachoeira de Minas, Rio Pardo de Minas, Pouso Alegre e Monte Alegre de Minas. Em Pouso Alegre, cerca de 800 hectares são dedicados ao cultivo de mandioca, resultando em uma produção anual de aproximadamente 21 mil toneladas, que abastecem principalmente as indústrias locais. Com a expansão da General Mills, espera-se um aumento da área plantada para atender à crescente demanda.

Para fomentar a produção agrícola e atrair novas indústrias, Pouso Alegre investe significativamente na infraestrutura rural, cada dia mais e com diversos serviços, incluindo a pavimentação de 100 quilômetros de estradas, facilitando o escoamento da produção e melhorando a logística.

Pouso Alegre consolida-se, assim, como um exemplo de desenvolvimento equilibrado entre indústria e agricultura, impulsionando a economia local e contribuindo para o progresso do estado de Minas Gerais.

Ademais, a merenda escolar municipal conta com uma variedade de produtos cultivados pelos agricultores locais, promovendo não apenas o desenvolvimento econômico da região, mas também garantindo alimentos frescos e de alta qualidade para os estudantes.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre