Pouso Alegre recebe 37º Workshop de Logística na próxima semana

Garanta sua vaga e aproveite essa oportunidade única para ampliar seus conhecimentos e fortalecer conexões no mercado logístico.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Na tarde da próxima quinta-feira (10), acontece o 37º Workshop de Logística com o apoio da Prefeitura de Pouso Alegre. O evento, promovido pelo Grupo Painel Logístico em parceria com o Encontro Empresarial do Sul de Minas (EESM), reunirá grandes nomes do setor logístico, no Marques Plaza Hotel, para debater tendências, desafios e inovações.

O workshop ocorre das 13h às 19h e contará com uma programação diversificada e palestras de especialistas renomados, abordando temas estratégicos para o mercado de logística e supply chain. Entre os palestrantes confirmados estão:

Evandro Privatte (Diretor de Operações da General Mills)

Tema: Logística interna da operação General Mills de Pouso Alegre.

Altenyr Barbosa (Head de Logística da Panasonic)

Tema: Os desafios para liderar diferentes gerações.

Doriedson Antunes (Diretor de Operações do Grupo Friopeças)

Tema: Os desafios de contratação e retenção de talentos em supply chain e logística.

Luis Martão (CEO da ILOGG Inteligência em Logística)

Tema: Otimização estratégica da malha logística.

Danilo Otoni (Gerente da Ulma Handling)

Tema: Como migrar de um armazém convencional para um automatizado.

João Moura (CEO da Wind Streamline Logistics)

Tema: História da evolução da inteligência artificial e suas aplicações na logística.

Eduardo Junqueira (Diretor de Operações da Bricks Logistics)

Tema: Gamificação no treinamento das operações.



Além desses, outros nomes importantes do setor também participarão, trazendo insights valiosos sobre inovação, tecnologia e gestão eficiente.

Os ingressos estão disponíveis pelo site Sympla no link: https://www.sympla.com.br/evento/37-workshop-de-logistica-solucoes-e-tendencias—especial-pouso-alegre-2025/2858997

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre