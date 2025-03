Pouso Alegre realizou evento inspirador para jovens

Com o tema central de despertar o protagonismo e inspirar os jovens a quebrarem ciclos e realizarem seus sonhos, o encontro reuniu autoridades, especialistas e jovens da região.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Nesta sexta-feira (28), a Prefeitura de Pouso Alegre por meio da Secretaria Municipal de Políticas Sociais através dos Programas Acessuas Trabalho e Aepeti realizou no Teatro Municipal de Pouso Alegre um evento transformador dedicado à juventude, com uma programação que uniu palestras motivacionais e apresentações culturais. Com o tema central de despertar o protagonismo e inspirar os jovens a quebrarem ciclos e realizarem seus sonhos, o encontro reuniu autoridades, especialistas e jovens da região.

A abertura do evento aconteceu às 8h00, com a recepção dos participantes. Logo em seguida, às 8h20, o Dr. Élkio Uehara subiu ao palco para ministrar a palestra “Quebrando Ciclos: O Despertar da Juventude”, que trouxe reflexões profundas sobre como superar desafios e construir um futuro promissor.

Após um intervalo para o café, os jovens retornaram ao teatro para mais momentos inspiradores. Às 10h20, Eduardo do Alex, o prefeito mais jovem do Brasil, compartilhou sua trajetória na palestra “Do Sonho à Realidade: Como Transformei Meus Sonhos em Ação”, destacando a importância da determinação e do engajamento social.

A programação foi enriquecida com uma apresentação teatral às 10h55, que trouxe arte como ferramenta de transformação social e reflexão. O evento foi encerrado às 11h30 com agradecimentos aos participantes, palestrantes e autoridades presentes.

“Acreditamos que investir na juventude é construir um futuro mais promissor para nossa cidade. Queremos que nossos jovens reconheçam seu potencial, rompam barreiras e saibam que têm o poder de transformar suas próprias vidas”, afirmou o prefeito Coronel Dimas.

“Nosso compromisso é criar oportunidades para que a juventude possa crescer com dignidade, quebrando barreiras e conquistando seus sonhos”, afirmou Marcela Nascimento, secretária municipal de Políticas Sociais.

“O Acessuas Trabalho tem um papel fundamental em conectar os jovens com novas possibilidades e esse evento é uma prova de que podemos fazer a diferença na vida deles”, destacou Ana Beatriz Rodrigues, coordenadora do Acessuas Trabalho de Pouso Alegre.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre