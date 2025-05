Pouso Alegre realizou 1º Fórum de Saúde Mental e Atenção Primária

Programação contou com apresentações culturais, palestras e uma roda de conversa com profissionais da rede municipal que atuam diretamente nos territórios.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Na manhã desta quarta-feira (21), a Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou o 1º Fórum de Saúde Mental e Atenção Primária. O evento foi sediado na Câmara Municipal e reuniu profissionais da saúde, gestores e representantes da sociedade civil para debater os desafios e avanços na integração do cuidado em saúde mental na Atenção Básica.

O fórum foi fruto da parceria entre os serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) — CAPS II, CAPS AD, CAPS Infantojuvenil e Centro de Convivência — e a Atenção Primária à Saúde do município.

A programação contou com apresentações culturais, palestras e uma roda de conversa com profissionais da rede municipal que atuam diretamente nos territórios. A abertura oficial teve a presença da secretária municipal de Saúde, Mônica Maria Mendes; da referência técnica de Saúde Mental da SRS, Amanda Ribeiro de Souza; e do Coordenador de Atenção Primária, André Mendes Santos.

“Nosso objetivo é garantir um cuidado mais próximo, integral e humanizado, onde a saúde mental seja parte fundamental da atenção à saúde das pessoas. A troca de experiências e o diálogo entre os profissionais são essenciais para avançarmos nesse caminho”, afirmou a secretária de Saúde, Mônica Mendes.

O encerramento ficou por conta de uma mesa-redonda sobre a experiência do matriciamento em saúde mental, em que profissionais compartilharam vivências, estratégias e resultados alcançados no município. A realização do 1º Fórum reforça o compromisso da Prefeitura de Pouso Alegre com a construção de uma rede de cuidado em saúde mental mais integrada, acolhedora e humanizada.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre