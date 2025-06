Pouso Alegre realiza XIV Conferência Municipal de Assistência Social

O encontro tem como tema central “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência”.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Políticas Sociais e do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), realiza a XIV Conferência Municipal de Assistência Social, que acontece em dois dias, nesta quarta-feira (25) e quinta-feira (26). O encontro tem como tema central “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência”.

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é uma política pública nacional que organiza, de forma descentralizada, os serviços, programas, projetos e benefícios voltados à proteção social de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade. Ele garante atendimento gratuito por meio dos CRAS, CREAS e demais equipamentos públicos, promovendo cidadania, inclusão e direitos.

A conferência é uma etapa fundamental do processo democrático de construção de políticas públicas na área da assistência social. Usuários, trabalhadores do setor, gestores públicos e representantes da sociedade civil participam de debates e formulam propostas com foco no aprimoramento do SUAS, que serão encaminhadas às etapas estadual, municipal e federal.

Os trabalhos são organizados em torno de cinco eixos temáticos, que abordam questões como a universalização do acesso aos serviços, gestão e inovação no SUAS, integração entre benefícios e proteção social, transparência e participação social, além da sustentabilidade financeira e do cofinanciamento das políticas assistenciais.

Ao longo da conferência, os grupos de trabalho construíram propostas de deliberação voltadas para os três níveis federativos, municipal, estadual e federal, que foram apreciadas e votadas em plenária.

“A conferência é um espaço essencial para ouvir a população, discutir caminhos e garantir que as políticas públicas de assistência social sejam construídas com base nas reais necessidades de quem mais precisa”, reforçou a secretária municipal de Políticas Sociais, Marcela Reis.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre