Pouso Alegre realiza obras em preparação para o Programa Minha Casa Minha Vida

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre está promovendo um importante conjunto de obras de infraestrutura no Bairro São Fernando, que receberá o empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) faixa 1 em breve.

As obras contemplam drenagem, pavimentação e iluminação, que são fundamentais para garantir a qualidade de vida dos moradores e o desenvolvimento sustentável da região. Além disso, a COPASA está realizando intervenções para melhorar o sistema de tratamento de água e esgoto, garantindo o fornecimento de serviços básicos essenciais.

Localizado próximo às importantes BR-459 e BR-381, o bairro está passando por uma fase significativa de expansão, com o surgimento de novas residências e estabelecimentos comerciais. Um dos destaques é a construção de unidades habitacionais destinadas aos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida. O empreendimento está em fase de contratação da empresa construtora, junto à CAIXA, e oportunamente serão abertas inscrição para o programa à população.

“É com grande satisfação que realizamos os avanços significativos no Bairro São Fernando, esquecido por anos. Como parte de nosso compromisso com o desenvolvimento e a qualidade de vida de nossa comunidade, a Prefeitura está realizando obras essenciais de infraestrutura nessa região, em preparação para a chegada do Programa Minha Casa Minha Vida e para melhorar o local para quem já ali reside.”, pontua o Prefeito Coronel Dimas.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre