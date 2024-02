Pouso Alegre realiza mais uma Caravana da Saúde na Praça Senador José Bento

O objetivo é garantir que, durante o período do Carnaval, a diversão seja saudável e consciente, prevenindo gravidez indesejada e doenças que possam ser transmitidas por via sexual.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre promoverá a “Caravana da Saúde” na Praça Senador José Bento, entre esta terça-feira (6) e sexta-feira (9), das 13h às 18h. A iniciativa visa proporcionar atendimentos e orientações essenciais à população, promovendo o cuidado com a saúde e prevenindo doenças.

Durante o evento, serão oferecidos diversos serviços, incluindo aferição de pressão arterial, teste de glicemia, e testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatite. Além disso, haverá orientações sobre dengue, atividades físicas, Lian Gong, auriculoterapia, vacinação, orientações sobre tabagismo, aplicação de insulinas, redução de danos e informações da Secretaria de Trânsito.

O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) participará ativamente com ações de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, proporcionando orientações e distribuição de preservativos. O objetivo é garantir que, durante o período do Carnaval, a diversão seja saudável e consciente, prevenindo gravidez indesejada e doenças que possam ser transmitidas por via sexual.

A Caravana da Saúde reforça o compromisso da administração municipal com o bem-estar da comunidade, levando serviços de saúde preventiva diretamente aos cidadãos. A participação de todos é fundamental para fortalecer a promoção da saúde e prevenir possíveis agravos.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre