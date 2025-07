Pouso Alegre realiza mais um Caravana da Saúde neste sábado

Além dos serviços de saúde, evento contará com brincadeiras, distribuição de lanches, brindes, atividades lúdicas para crianças e apresentação musical

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (26) mais uma edição da Caravana da Saúde, desta vez no bairro Pão de Açúcar, das 7h às 12h, na sede da Estratégia de Saúde da Família (ESF) local. A iniciativa integra o calendário do Julho Amarelo, mês de conscientização e combate às hepatites virais, e visa promover ações de cuidado, orientação e acesso facilitado à população.

A programação contará com consultas médicas, testes rápidos, atividades físicas e terapêuticas, coleta de exames, atualização vacinal, entre outras ações de promoção da saúde e bem-estar. Estão previstas:

50 consultas com dermatologistas (com agendamento prévio)

60 consultas com oftalmologistas (com agendamento prévio)

Agendamentos com médicos clínicos

Aferição de pressão arterial e glicemia

Testes rápidos e antropometria

Auriculoterapia e arteterapia

Palestras e roda de conversa sobre prevenção

Coleta de citopatológico (exame preventivo)

Atividades de saúde bucal

Atualização do cartão de vacinas

Além dos serviços de saúde, o evento contará com brincadeiras, distribuição de lanches, brindes, atividades lúdicas para crianças e apresentação musical, com apoio de parceiros e doações do comércio local. A rua Aparecida Costa Curiel, 140, será temporariamente fechada para garantir conforto e segurança ao público participante.

A Caravana da Saúde reforça o compromisso da Prefeitura com a descentralização do cuidado e com a oferta de serviços próximos à população, fortalecendo a rede de atenção básica e promovendo o acesso ao diagnóstico precoce, prevenção de doenças e qualidade de vida.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre