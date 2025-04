Pouso Alegre realiza castração gratuita de cães e gatos

O atendimento ocorrerá em três períodos: 4 a 16 de abril, 12 a 31 de maio e 1 a 30 de junho, sempre das 7h às 11h.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Superintendência de Proteção Animal, informa que o Castramóvel já está na Praça CEU (Av. Pinto Cobra, 2015, Centro), para realizar castrações gratuitas de cães e gatos. O atendimento ocorrerá em três períodos: 4 a 16 de abril, 12 a 31 de maio e 1 a 30 de junho, sempre das 7h às 11h.

O serviço é realizado exclusivamente com agendamento prévio, que pode ser feito pelo telefone (35) 99235-0900, no mesmo horário de atendimento. A castração é uma ação essencial para o controle populacional dos animais, prevenindo o abandono e promovendo a saúde pública.

Para realizar o cadastro, o tutor ou responsável deve comparecer ao Departamento Municipal de Defesa Social, localizado na Avenida Abreu Lima, nº 84, no Centro, ou ao Centro de Bem-Estar Animal, no bairro Algodão/Zona Rural. É necessário apresentar cópia do RG, CPF e comprovante de residência.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre