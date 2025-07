Pouso Alegre realiza 5ª Conferência dos Direitos das Mulheres

Evento contou com a participação de representantes da sociedade civil, lideranças femininas, autoridades locais e profissionais da área de políticas públicas.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Políticas Sociais e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), realizou, na quinta-feira (10), a 5ª Conferência Municipal dos Direitos das Mulheres. O evento ocorreu no Centro de Convivência da Pessoa Idosa e contou com a participação de representantes da sociedade civil, lideranças femininas, autoridades locais e profissionais da área de políticas públicas.

Com o objetivo de discutir e elaborar políticas públicas voltadas à construção da igualdade de gênero, a conferência também serviu como espaço de diálogo para a definição de diretrizes do futuro Plano Municipal de Políticas para as Mulheres. Além disso, a proposta visou fortalecer o papel do CMDM e ampliar a participação das mulheres na formulação e no controle social dessas políticas.

Durante o encontro, três eixos temáticos centrais nortearam os debates:

Eixo 1: Participação Política e Representatividade das Mulheres

Discussão sobre formas de ampliar a presença feminina nos espaços de decisão política, promovendo maior representatividade nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como em conselhos e fóruns de participação social.

Eixo 2: Igualdade no Mundo do Trabalho e Autonomia Econômica

Análise dos desafios enfrentados pelas mulheres no mercado de trabalho, com foco na eliminação das desigualdades salariais, valorização do trabalho doméstico e de cuidado, e promoção da autonomia financeira.

Eixo 3: Enfrentamento às Violências contra as Mulheres e Garantia de Direitos

Debates sobre a efetividade das políticas públicas de combate à violência de gênero, com ênfase na ampliação do acesso à justiça e no fortalecimento da rede de proteção às mulheres.

“Iniciativas como essa são essenciais para garantir que as vozes das mulheres sejam ouvidas e respeitadas. A conferência fortalece nosso compromisso com a equidade, amplia o debate e nos aproxima da construção de políticas mais justas e efetivas para todas”, destacou a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Núbia dos Santos Paulino.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre