Pouso Alegre realiza 2ª Oficina de Monitoramento do Plano Diretor de Regionalização

Foram analisados os dados dos 2º e 3º quadrimestres de 2024, com foco na organização e resolutividade dos serviços de saúde.

Foto: SES-MG

Com o objetivo de avaliar os indicadores de desempenho do Plano Diretor de Regionalização (PDR) e fortalecer a rede de atenção à saúde, a Unidade Regional de Saúde (URS) de Pouso Alegre sediou, na última sexta-feira (23/5), a 2ª Oficina de Monitoramento do PDR referente ao ano de 2024.

O encontro reuniu gestores municipais de saúde das microrregiões de Poços de Caldas, Pouso Alegre, Itajubá e da macrorregião Extremo Sul. A iniciativa buscou promover um espaço de diálogo, troca de experiências e construção coletiva de estratégias voltadas para o aprimoramento da gestão regional do Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante a oficina, foram analisados os dados dos 2º e 3º quadrimestres de 2024, com foco na organização e resolutividade dos serviços de saúde. A avaliação foi realizada de forma participativa, com os participantes divididos por microrregiões, permitindo uma análise mais contextualizada e aderente às especificidades locais.

A metodologia da análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) foi utilizada como ferramenta central dos trabalhos, possibilitando a identificação de fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças em cada território.

“Essa abordagem proporcionou discussões ricas e produtivas, resultando na construção de diagnósticos regionais consistentes e na formulação de ações estratégicas alinhadas às necessidades locais. A oficina também contribuiu significativamente para o fortalecimento da governança regional e para o engajamento coletivo em prol da melhoria contínua da saúde pública”, destacou Ana Carolina Seabra, coordenadora de Regionalização da Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre.

A atualização do Plano Diretor de Regionalização do SUS-MG foi aprovada por meio da Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.663, de 9 de dezembro de 2021. A norma estabelece a necessidade de revisão periódica do documento, com base em dados atualizados, alterações demográficas e epidemiológicas, além da capacidade instalada dos serviços de saúde.

Fonte: SES-MG